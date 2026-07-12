[Video] Argentina derrotó a Suiza en suplementarios y clasificó a 'semis' del Mundial

Argentina sufrió mucho más de lo esperado, pero terminó imponiendo su jerarquía para derrotar 3-1 a Suiza en los tiempos suplementarios y clasificarse a las semifinales de la Copa del Mundo. La Albiceleste dejó en el camino a un rival que la exigió hasta el final y que obligó a disputar 30 minutos adicionales en Kansas City.

Resumen de Argentina 3-1 Suiza - Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni golpeó muy temprano. Sobre los 10 minutos del primer tiempo, Lionel Messi ejecutó un tiro de esquina al primer palo y Alexis Mac Allister apareció de cabeza para vencer al arquero suizo y abrir el marcador.

Con la ventaja, Argentina tuvo el control de varios pasajes del encuentro, aunque también vivió momentos de tensión. Incluso, Suiza reclamó un penalti tras una salida de Emiliano 'Dibu' Martínez sobre Breel Embolo, pero el árbitro mantuvo su decisión y el VAR no consideró necesario intervenir.

Los europeos no bajaron los brazos. Dan Ndoye recibió un pase entre líneas, ingresó al área por el sector izquierdo y definió entre las piernas del 'Dibu' Martínez para decretar el 1-1 y enviar el compromiso al tiempo suplementario.

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En el complemento llegó otra acción determinante. Inicialmente se sancionó una falta sobre Embolo, pero el VAR llamó al juez central para revisar la jugada. Tras observar las imágenes, el árbitro concluyó que el delantero había simulado el contacto, le mostró la segunda tarjeta amarilla y dejó a Suiza con diez jugadores.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición aún más dramática, apareció la calidad individual de los campeones del mundo. En el minuto 112, Messi inició una gran acción ofensiva y, tras un rebote, Julián Álvarez sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo para devolverle la ventaja a la Albiceleste.

Suiza se lanzó al ataque en los minutos finales y dejó espacios en defensa. En el 120+1, Argentina aprovechó un contragolpe, Thiago Almada no pudo resolver ante el arquero, pero el rebote quedó servido para Lautaro Martínez, que empujó el balón al fondo de la red y sentenció el 3-1 definitivo.

Con el pitazo final, Argentina aseguró su presencia entre las cuatro mejores selecciones del Mundial y mantiene intacto el sueño de revalidar el título. La Albiceleste ahora enfrentará a Inglaterra en las semifinales, un duelo programado para el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta y que, además del atractivo deportivo, tendrá un inevitable trasfondo histórico por la Guerra de las Malvinas.

Del otro lado del cuadro, España y Francia disputarán la primera semifinal en busca del otro cupo para la gran final de la Copa del Mundo.