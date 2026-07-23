VIDEO | Fydriszewski empezó mal en Junior: erró un penal

En las horas de la noche de este miércoles 22 de julio, el Junior de Barranquilla se enfrentó con Barranquilla FC por Copa BetPlay, torneo que reúne a los clubes de la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.



En este compromiso, salió como titular el centro delantero argentino Francisco David Fydriszewski, quien llegó en este mercado de fichajes al conjunto rojo y blanco de la capital del departamento del Atlántico.

Lea también EN VIVO Junior vs Barranquilla FC | Copa BetPlay

El 'polaco' salió como titular

Pero el 'polaco', como le dicen al atacante de 33 años, no empezó de una muy buena manera en su primer partido oficial con el equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.



Al minuto 36, cuando el Junior de Barranquilla ya ganaba 2 goles a 0 con tantos de Luis Fernando Muriel y Daniel Rivera, llegó un penal, que pudo significar el tercer tanto de la noche.

El video del penal

Al frente de la bola se plantó el mismo Fydriszewski. El centro delantero cobró, pero el portero del Barranquilla FC, Sebastián Guerra, se agigantó y terminó atajando el disparo desde el punto penal.

El video del penal errado por el argentino, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

El delantero llegó al Junior procedente del Medellín

El jugador, como bien se sabe, arribó al Junior de Barranquilla procedente del Deportivo Independiente Medellín. Este último equipo, este miércoles, jugó por Copa Sudamericana ante Vasco da Gama de Brasil.



Habrá que esperar para conocer si Francisco David Fydriszewski se podrá mantener como el centro delantero titular del Junior de Barranquilla, que tratará de defender el título de la liga colombiana.





