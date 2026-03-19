Bogotá fortalece el fútbol amateur con la extensión de los “Miércoles de Fútbol”

La capital colombiana sigue consolidando el fútbol amateur como parte esencial de la vida urbana. La iniciativa conocida como “Miércoles de Fútbol” continuará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, reforzando una tendencia que vincula el deporte con el bienestar físico y mental en la rutina semanal de miles de ciudadanos.

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2025, esta dinámica ha impulsado un notable aumento en la actividad deportiva de mitad de semana. Más de 4.600 desplazamientos hacia canchas de fútbol amateur evidencian cómo el miércoles se ha convertido en un día clave para el encuentro social y la desconexión del estrés cotidiano. De hecho, la demanda hacia estos espacios ha crecido un 38 % en comparación con otros días en horarios similares.

Lea también El Campín rompe con todo y se instaura en importante ranking de Latinoamérica

La iniciativa abarca más de 50 canchas distribuidas en 19 localidades de Bogotá, lo que permite que equipos y grupos de amigos se desplacen desde distintos puntos de la ciudad. La distancia promedio de los trayectos es de 7,1 kilómetros, reflejando que, aunque no siempre cercanos, estos espacios siguen siendo altamente concurridos. En total, los recorridos acumulados superan los 32.000 kilómetros, una cifra que demuestra el compromiso de los ciudadanos con esta práctica deportiva.

Además del componente recreativo, expertos destacan el impacto positivo del ejercicio en la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física regular ayuda a reducir la ansiedad y la depresión, al tiempo que mejora el estado de ánimo, especialmente cuando se realiza en entornos sociales.

El fenómeno también responde a la necesidad de optimizar el tiempo en una ciudad dinámica. Estudios recientes indican que el uso de soluciones tecnológicas de movilidad puede ahorrar minutos valiosos en los desplazamientos diarios, facilitando así la integración del deporte en la agenda semanal.

En este contexto, el fútbol amateur de los miércoles no solo se consolida como una actividad deportiva, sino como un ritual urbano que fomenta el bienestar, la conexión social y el equilibrio en la vida cotidiana de Bogotá.